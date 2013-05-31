Вооруженные Силы Украины активно привлекают резервистов

Очередные маневры батальонного тактической группы отдельной десантной бригады, где командиром полковник Михаил Забродский имели свои особенности. Военнослужащие бригады выполняли боевое задание вместе с резервистами.

Территория житомирского учебного центра стала зоной проведения миротворческой операции. 13-й отдельный аэромобильный батальон по сценарию взял ее под контроль с задачей удержать его в течение нескольких недель. Противодействовать ему должны были внештатные подразделения, созданные на базе другого аэромобильного батальона этой же бригады.

- Чтобы подразделение могло справиться со всеми вводными, в батальонную тактическую группу, кроме 13-го батальона входят многие другие подразделения. Это и артиллерийский взвод и взвод РХБ разведки и инженерно-саперный, зенитная батарея, подразделения связи и другие, - рассказал комбриг. - Кроме того, на этот раз в учениях принимают участие представители Житомирского военного института Национального авиационного института - группа высокотехнологичной поддержки со станцией радиопомех и радиоразведки.

Кульминацией маневров стала операция по деблокированию захваченной "бандитами" местной гидроэлектростанции. Действо проходило по-боевому: с "убитыми" и "ранеными". Считала потери неподкупная система "MILES".

- Я доволен действиями командира роты, который организовал и провел операцию. Его подразделение на рассвете десантировалось с самолета, до обеда совершило рейд, а добравшись электростанции, грамотно "уничтожило" всех врагов, - рассказал полковник Михаил Забродский.

Умелым действиям десантного подразделения не помешало то, что среди них было несколько человек, которые только неделю назад влились в их коллектив. Это были резервисты, которых вызвали для прохождения сборов.

- Резервист тем и отличается от новобранца, что, придя на должность, уже знает свои обязанности и имеет навыки их выполнения, - отметил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления оборонного мобилизационного планирования Генерального штаба ВС Украины полковник Михаил Щербина. - На этот раз мы призвали столько резервистов, сколько позволил бюджет. Они прыгали с парашютом, участвовали в рейдах и засадах, выполняли другие упражнения по сценарию учений.