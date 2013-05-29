Заместитель министра обороны Украины поздравил украинских миротворцев в Косово

За высокий профессионализм, самоотверженную службу и отвагу, проявленные при выполнении миротворческих задач, заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата наградил большую группу украинских военнослужащих отличиями оборонного ведомства.

– Украинские миротворцы – это люди особого закала, элита нашей армии! Я убежден, что Украине и ее Вооруженным Силам требуется участие в операциях по поддержанию мира и безопасности. Трудно переоценить его положительное влияние на процессы реформирования и развития украинской армии, – отметил Владимир Можаровский.

Особым подарком для украинских миротворцев стала встреча личного состава с солисткой ансамбля Вооруженных Сил Украины – бронзовой призеркой «Евровидения-2013», заслуженной артисткой АР Крым Златой Огневич.

Также в рамках визита заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский встретился с командующим силами KFOR генерал-майором бундесвера Фолкером Хелбауером и командиром многонациональной боевой группы «East» полковником ВС США Веймоном Стори. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с выполнением задач сил KFOR украинскими миротворцами. В частности, по дальнейшему участию многонациональной боевой группы «East» в операции в Косово и привлечению к выполнению задач подразделений Вооруженных Сил Украины.