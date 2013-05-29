В Крыму создана общественная организация "Союз участников миротворческих операций"

Координатор встречи воин-миротворец Рустам Корсовецкий сообщил присутствующим о создании крымской ячейки общественной организации "Союз участников миротворческих операций". Деятельность указанного общества направлена ​​в честь мужества и доблести, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций и сохранения памяти о славных героях-миротворцах, погибших при исполнении обязанностей в составе миротворческого контингента. По утверждению Рустама Корсовецкого, задачей проекта также является обеспечение сохранности славных боевых традиций украинского народа, формирование гордости за современных воинов героев - миротворцев, усиления патриотического воспитания граждан и формирования общенационального уважения к выдающимся сынам украинского народа, которые положили свою жизнь за сохранение мира в наше время .

Среди участников встречи присутствовали подполковник запаса Валерий Даниленко, который входит в число первых миротворцев Украины, которые в 1992 году вошли на территорию Союзной Республики Югославия, а также старший прапорщик Валерий Афанасьев, за плечами которого 7 миротворческих миссий в разных уголках планеты, а общий стаж миротворческой деятельности составляет четыре с половиной года.

Участник инициативной группы воин-миротворец Михаил Канивец отметил, что объединяясь в сообщество миротворцев Крыма, делают важное дело, ведь единство способно на большие свершения. Опора на боевых побратимов, проверенных непростыми испытаниями, является мощным рычагом и надежной поддержкой во всех делах.

Директор Симферопольского гарнизонного дома офицеров Николай Степанов от имени начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Украины передал приветствие миротворцам Крыма. Также в адрес миротворцев слова приветствия прислали сенатор австралийских "зеленых" от Южной Австралии Пенни Райт и директор Русского музея миротворческих операций Валерий Гергель.

По случаю праздника были поощрены грамотами от Совета общественной организации Всеукраинское объединение "Союз участников миротворческих операций" воинов-миротворцев капитанов 1 ранга запаса Михаила Канивца и Дмитрия Берегового.