Во Львове продолжается сбор с инженерно-техническим составом ВСУ

В течение трех дней около сотни начальников центральных управлений, командиров частей, начальников вооружения и других специалистов будут заниматься изучением новых вопросов военной политики и безопасности государства, развития Вооруженных Сил Украины, военного искусства, положений установок и принятых новых нормативно-правовых документов по вопросам технического обеспечения войск.

– Мы рассчитываем, что во время занятий состоится живой диалог между офицерами из войск и учеными, – отметил начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Сергей Котляр. – Ведь специалист инженерно-технического состава должен иметь прогрессивное мышление и смотреть в будущее, четко осознавая перспективы развития. Тогда это будет настоящий инженер, с инженерно-аналитическим складом мышления.

От имени начальника академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного участников центрального сбора поздравил первый заместитель начальника академии полковник Игорь Гордийчук. Офицерам было предложено пересмотреть и испытать на себе современные тренажерные комплексы по различным видам техники и вооружения, классы моделирования, учебно-стрелковый комплекс и т.д. Кроме этого офицеры побывают в учебном центре академии Сухопутных войск и частях и учреждениях Львовского военного гарнизона, где тоже смогут обменяться опытом с соответствующими специалистами.

– Я надеюсь, что после завершения этого сбора в частях, где служат наши специалисты, будут также появляться подобные классы и комплексы, – отметил начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Сергей Котляр. – И полученный опыт им пригодится и даст новый толчок.