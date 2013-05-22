В рамках Договора по открытому небу инспекторы США и Канады работают на территории Украины

Цель мероприятия – выполнение наблюдательного полета для содействия наблюдению за выполнением существующих или будущих соглашений в области контроля над вооружениями, и для расширения возможностей по предотвращению кризисов и регулирования кризисных ситуаций в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и в других соответствующих международных организациях.

Совместная группа США и Канады состоит из 34 инспекторов: 30 представителей США и 4 представителя Канады. Инспекционную группу возглавляет капитан 2 ранга Кристиан Нельсон. Группу сопровождения Украины возглавляет заместитель начальника отдела реализации Договора «открытое небо» Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Гончар.

Миссия наблюдательного полета проводиться без права отказа. Наблюдательный полет запланирован на сегодня, 22 мая. Маршрут наблюдательного полета будет проходить над южной частью Украины.

По результатам наблюдательного полета будет составлен формализованный отчет, который в недельный срок будет распространен между государствами-участниками договора через сеть связи ОБСЕ.

Справка. Договор по открытому небу (далее – договор), подписанный 24 марта 1992 года в г. Хельсинки (Финляндия), ратифицирован Верховной Радой Украины 2 марта 2000 года (Закон Украины о ратификации Договора по открытому небу), предусматривает возможность для государств-участников выполнять наблюдательные полеты над территориями других государств-участников.

Договор вступил в силу с 1 января 2002 года и является бессрочным. Целью договора является применение режима открытого неба для укрепления мира, стабильности и развития безопасности, открытости и транспарентности, содействие наблюдению за выполнением действующих или последующих соглашений в области контроля над вооружениями и для расширения возможностей по предотвращению кризисов и кризисных ситуаций в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее время число государств-участников договора составляет 35.

С целью выполнения международных обязательств Украины и реализации положений договора была создана Государственная программа реализации Договора по открытому небу (далее – программа) и утверждена указом Президента Украины от 29 сентября 2000 года № 1097/2000.

Указом Президента от 27 марта № 168/2013 «О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 29 сентября 2000 года №1097 «О Государственной программе реализации Договора по открытому небу» вступила в силу новая «Государственная целевая программа реализации Договора по открытому небу», утвержденная постановлением Кабинета министров Украины от 19 августа 2013 года №867 (далее – программа).

Разработка постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении государственной целевой программы реализации Договора по открытому небу» обусловлена приведением и соблюдением требований действующего законодательства по разработке и выполнению государственных целевых программ в соответствии с Законом Украины от 16.03.2004р. №25 «О государственных целевых программах», Постановлением КМУ от 31.01.2007 г. №106 «Об утверждении Порядка разработки и выполнения государственных целевых программ» распоряжения Кабинета министров Украины от 23.03.2011 №223-р «Некоторые вопросы оптимизации государственных целевых программ».

С начала действия предыдущей программы выполнены следующие мероприятия:

1. Подготовлены четыре аэродрома «открытого неба» Борисполь, Львов, Одесса, Бельбек.

2. Проведена сертификация двух самолетов наблюдения Ан-30Б.

3. Создан административно-бытовой комплекс в авиационном гарнизоне Борисполь для выполнения процедур по договору.

4. С 1 января 2002 года по настоящее время государства-участники договора выполнили над территорией Украины 137 (квотных) и 24 (тренировочных) наблюдательных полетов.

Наблюдательные полеты над территорией Украины осуществлялись следующими государствами: Боснией и Герцеговиной, Бенилюксом, Болгарией, Великобританией, Грецией, Испанией, Италией, Канадой, Норвегией, Польшей, Румынией, Словакией, США, Турцией, Венгрией, Финляндией, Францией, ФРГ, Хорватией, Чехией.

5. В свою очередь, Украина осуществила 139 (квотных) и 35 (тренировочных) наблюдательных полетов над территориями Бенилюкса, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Испании, Италии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехии.

6. Кроме того, в соответствии с двусторонними договоренностями, выполнено 29 миссий наблюдательных полетов государств-участников договора на украинском самолете наблюдения Ан-30Б на условиях аренды (Польша, Чехия, Испания, США, Великобритания, Дания, Словакия).

Новая программа определяет:

- создание авиационного комплекса наблюдения на базе серийного самолета отечественного производства, оборудованного аппаратурой наблюдения (панорамным и кадровыми фотоаппаратами, видеокамерами, инфракрасным устройством и радиолокационной станцией бокового обзора);

- создание на базе авиационной эскадрильи «Голубая тропа» (г. Борисполь) наземной компьютерной лаборатории с соответствующим программным обеспечением для обработки цифровой информации, полученной в ходе выполнения наблюдательных полетов и наземного полигона с мерами визуального, инфракрасного, радиодиапазонов электромагнитного излучения;

- разработка (содержание) соответствующей организационно-штатной структуры подразделений, деятельность которых связана с выполнением договора;

- обеспечение защиты государственных интересов при осуществлении сопровождений миссий наблюдательных полетов самолетов государств-участников договора над территорией Украины.

Украина имеет 12 активных и 12 пассивных квот в год. То есть обязана ежегодно принимать 12 миссий наблюдательных полетов над своей территорией и имеет право выполнять ежегодно 12 полетов над территориями других государств-участников. При выполнении полетов применяются сертифицированные самолеты, оборудованные определенной договором аппаратурой наблюдения. Выполнение полетов по договору является источником получения информации о военной деятельности государств-участников.