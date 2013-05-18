Военные метрологи Украины и Республики Беларусь обменялись опытом в Харькове

Стороны обсудили современное состояние и перспективы дальнейшего развития эталонной базы и обменялись опытом в сфере метрологического обеспечения войск двух стран.

Белорусскую военную группу возглавил начальник отдела метрологического обеспечения главного управления планирования и координации технического обеспечения министерства обороны Республики Беларусь полковник Дмитрий Коновалов. Начальник Центрального управления метрологии и стандартизации Вооруженных Сил Украины - главный метролог Вооруженных Сил Украины полковник Дмитрий Филистеев лично ознакомил гостей с отечественными техническими и методологическими наработками.

Зарубежные военнослужащие положительно оценили техническую оснащенность и пути модернизации метрологической базы украинских коллег.

Во время финального брифинга в метрологическом центре военных эталонов Вооруженных Сил Украины стороны пришли к выводу о необходимости продолжения данного сотрудничества. Так, уже летом этого года специалисты из Центрального управления метрологии и стандартизации Вооруженных Сил Украины направятся в Республику Беларусь с целью обмена военным опытом.

- В таком формате и по такому спектру вопросов, которые рассматривались, мы еще никогда не встречались с нашими северными соседями. В рамках встречи мы рассказали им об основных принципах работы наших специалистов-метрологов. В свою очередь белорусские военные ознакомили нас со своими подходами к обеспечению боевой подготовки воинских частей, - отметил полковник Дмитрий Филистеев.

В завершение мероприятия старший группы белорусских военнослужащих полковник Дмитрий Коновалов поблагодарил представителей Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и командование военного учреждения за гостеприимство и продуманную организацию работы.