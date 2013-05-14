Фильм военного журналиста Алины Деак получил диплом фестиваля «Победили вместе»

Главной наградой военных журналистов, принимавших в нем участие, стал диплом 3-й степени, который получил фильм капитана 3 ранга Алины Деак «Подводному флоту быть». Фильм, созданный на телерадиокомпании Министерства обороны Украины «Бриз», был представлен в номинации «Раскинулось море широко».

Фестиваль, который ежегодно проходит на базе Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании и посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и годовщине освобождения Севастополя от фашистских захватчиков, несет благородную и очень важную миссию – военно-патриотическое воспитание молодого поколения, дает возможность приобщиться к подвигу наших дедов и прадедов через фильмы, теле- и радиопрограммы.

Всего в телерадиофестивале, соучредителем которого постоянно выступает Министерство обороны Украины, было представлено более 100 телевизионных и почти 50 радиопрограмм из Украины, России, Армении, Грузии, Литвы, Китая, Молдовы, Беларуси и Казахстана.

Творческие работы были распределены по семи номинациям: «Летопись великого подвига», «Этих дней не смолкнет слава», «Общие победы потомков Великой Победы», «Родина. Честь. Долг», «У войны не женское лицо», «Эстафета памяти» и «Раскинулось море широко».