Попов вручил награды военнослужащим отдельного полка Президента

На мероприятии присутствовали первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб и заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по воспитательной и социально-психологической работе – начальник управления полковник Александр Голоднюк.

В своей речи Александр Попов выразил слова искренней благодарности личному составу элитной воинской части.

– Именно вы пришли на помощь столице в дни аномальных снегопадов и в условиях нештатной ситуации на Бортнической станции аэрации и помогли предотвратить подтопление пещер Киево-Печерской Лавры, очистив ее от десятков тонн снега, – подчеркнул он.

От себя лично и от всех киевлян он поблагодарил военных за помощь, за готовность нести службу в сверхтяжелых условиях.

– Именно ваша помощь сыграла важную роль в преодолении последствий беспрецедентных снегопадов в столице. Военная техника оказалась единственной, которая способна расчистить снежные заносы. Также вы помогли локализовать промыв дамбы илового поля Бортнической станции аэрации, – сказал Александр Попов и пожелал военнослужащим использовать оружие только в мирных целях.

Он вручил лучшим офицерам, контрактникам и солдатам благодарности Киевской городской государственной администрации и именные часы. Глава КГГА также осмотрел территорию воинской части, побывал в солдатских казармах и музее «Почетного караула».