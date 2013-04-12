Житомирские десантники провели боевые стрельбы из миномета

Упражнение выполнялось из автоматического миномета 2Б9М «Василек», который находится на вооружении в аэромобильном батальоне.

– Одним из важных элементов в подготовке к практическим занятиям является привитие личному составу уверенности в своем оружии, воспитание активности, решительности и самостоятельности по уничтожению противника штатным оружием, – отметил командир батальона майор Сергей Стельмах. – Личный состав подразделения тщательно и ответственно отнесся к поставленной перед ними задаче.

Он вместе с командиром бригады полковником Михаилом Забродским оценивал практические действия своих подчиненных.

Подводя итоги занятий, его руководитель – командир минометной батареи капитан Николай Карпенко отметил, что его подчиненные на достаточно высоком уровне смогли продемонстрировать на практике полученные теоретические навыки, показывая меткость в стрельбе. Общая оценка подразделения – «хорошо», а два боевые расчеты минометной батареи выполнили упражнение на «отлично».

В лучшую сторону отмечено главного сержанта 2-го минометного взвода сержанта Александра Кныша и командира 3-го миномета 1-го минометного взвода старшего солдата Сергея Ступака.