Военные понтонеры возобновили движение через Днестр

Мост через реку Днестр, который соединял эти населенные пункты, под влиянием стихии и атмосферных осадков стал опасным для дальнейшего использования и был признан аварийным. С тех пор не только крестьянам, но и водителям, которые курсировали автотрассе Киев - Черновцы, приходилось преодолевать почти сотню лишних километров объездной дорогой.

Для восстановления нового моста в местные органы власти не было ни финансовых возможностей, ни необходимых технических средств. Поэтому представители органов местного самоуправления города Каменец-Подольский обратились с письмом к высшему военному руководству с просьбой помочь восстановить автодорожное сообщение через реку.

Распоряжением начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины оказать помощь органам местного самоуправления и населению было поручено военнослужащим отдельного понтонно-мостового батальона, который дислоцируется в городе Каменец-Подольский, путем проведения практического занятия по специальной подготовке с отработкой нормативов оборудование паромной переправы через водную препятствие.

Как рассказал командир отдельного понтонно-мостового батальона подполковник Александр Паровой, 17 единиц военной инженерной техники, в том числе военные тягачи и четыре буксирно-моторные катера, совершили 20-километровый марш к населенному пункту Устье, провели инженерную разведку и приступили к оборудованию паромной переправы через Днестр из элементов понтонно-мостового парка (ПМП). Перекрывая установленные нормативы, военнослужащие навели два паромные переправы грузоподъемностью 90 и 80 тонн.

Заместитель начальника Центрального управления инженерных войск Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Козловский, который осуществлял оперативное руководство мероприятием, отметил, что при оборудовании паромной переправы военнослужащие понтонных и инженерных подразделений батальона продемонстрировали уверенные действия и практические навыки по развертыванию и практического применения средств и механизмов понтонно-мостового парка. Состоялось также слаживание взводов в ходе выполнения поставленных задач.

- Наиболее значительным результатом работы военных понтонеров и инженеров стало то, что за довольно короткий отрезок времени удалось восстановить автодорожное сообщение, пока не будет отремонтирован аварийный мост через Днестр, - отметил заместитель командира отдельного понтонно-мостового батальона по воспитательной работе подполковник Богдан Беркута.

Он отметил профессиональные действия командира понтонной роты майора Ивана Коваля, командира инженерной роты капитана Ильи Бортника, старших сержантов Дениса Гаврилюка, Александра Дзисяка, Петра Казакова и других.