Бомбардировщики с Хмельнитчины выполнили семь полетов
На Хмельнитчине, в авиационной бригаде тактической авиации Воздушного командования «Запад» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, где командиром полковник Николай Коваленко, прошла очередная летная смена.
Экипажи бригады восстанавливали навыки техники пилотирования, навигации и боевого применения днем в простых и сложных метеоусловиях с практическим выполнением бомбометаний на полигоне «Повурск».
Во время летной смены было выполнено 7 полетов на самолетах типа Су-24М и Су-24МР.
Подводя предварительные итоги летной смены, полковник Николай Коваленко высоко оценил мастерство и профессионализм инженерно-технического состава инженерно-аэродромной службы и других наземных подразделений, которые обеспечили проведение летной смены на высоком уровне.
Среди летного состава лучшим определен экипаж заместителя командира части полковника Сергея Чижа и старшего штурмана бригады подполковника Игоря Геруса.
Стоит отметить, что летная смена состоялась в рамках подготовки к исследовательскому командно-штабному учению.