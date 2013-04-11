Бомбардировщики с Хмельнитчины выполнили семь полетов

Экипажи бригады восстанавливали навыки техники пилотирования, навигации и боевого применения днем в простых и сложных метеоусловиях с практическим выполнением бомбометаний на полигоне «Повурск».

Во время летной смены было выполнено 7 полетов на самолетах типа Су-24М и Су-24МР.

Подводя предварительные итоги летной смены, полковник Николай Коваленко высоко оценил мастерство и профессионализм инженерно-технического состава инженерно-аэродромной службы и других наземных подразделений, которые обеспечили проведение летной смены на высоком уровне.

Среди летного состава лучшим определен экипаж заместителя командира части полковника Сергея Чижа и старшего штурмана бригады подполковника Игоря Геруса.

Стоит отметить, что летная смена состоялась в рамках подготовки к исследовательскому командно-штабному учению.