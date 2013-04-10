Украинские миротворцы в Либерии совершенствуют огневую подготовку

На учебной базе провели практические занятия по огневой подготовке подразделений украинского контингента, где были практически отработаны упражнения для стрельбы из различных положений, из однообразия прицеливания, разборки и сборки штатного стрелкового оружия. Впоследствии были выполнены упражнения учебных стрельб из автомата Калашникова в положении лежа, с колена, и первое упражнение учебных стрельб из пистолета Макарова.

– В ходе занятия личный состав усовершенствовал основные приемы обращения с оружием и навыки ведения прицельной и скоростной стрельбы, что повышает эффективность подготовки, психологической устойчивости военнослужащих, – отметил начальник штаба 56-го отдельного вертолетного отряда подполковник Андрей Козлов.

Среди лучших стрелков отмечены старший лейтенант Роман Билобрюхов, старшие сержанты Константин Ихсанов и Виктор Китовский, старшие солдаты Виктор Гуляка и Сергей Марчук.

Испытать свое мастерство и поразить мишень из АКС-74 и ПМ попытались и офицеры боевого управления пакистанского подразделения.