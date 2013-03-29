Начальник Генштаба отметил эффективность работы военнослужащих по уборке снега

Это 28 марта отметил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины в телепрограмме «Досвід» на Первом национальном телеканале, которая посвящена ликвидации последствий стихийного бедствия в Украине.

Начальник Генерального штаба отметил, что работу военных по расчистке дорог от снега значительно осложнял сильный ветер, из-за которого некоторые участки путей приходилось расчищать каждые полчаса.

– В той критической ситуации военные показали свои лучшие качества, доказали единство армии с народом, – отметил генерал-полковник Владимир Замана.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины также акцентировал внимание на том, что сегодня военные продолжают оказывать помощь коммунальным службам и населению.

Кроме того, в Генеральном штабе продолжается работа по обобщению и анализу работы оперативных штабов по реагированию на чрезвычайные ситуации с целью повышения эффективности совместных действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины и работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.