Подведены итоги конкурса студенческих работ в области «военной науки»

По словам заместителя начальника Академии сухопутных войск по научной работе полковника Алексея Красюка, который возглавляет организационный комитет, эта конференция на базе военного вуза проводится уже второй год подряд. С каждым годом география ее участников расширяется.

– Главной целью этого мероприятия является подведение итогов Всеукраинского конкурса студенческих научных работ в области «военной науки». К конференции, в первую очередь, привлекаются победители 2-го тура конкурса и члены отраслевых конкурсных комиссий из разных учебных заведений. Претенденты на награждение должны защитить свои научные исследования перед другими участниками конкурса и руководителями научных работ, – рассказал полковник Алексей Красюк.

Работа научно-практической конференции проходила в трех секциях: «Боевое применение подразделений и видов обеспечения войск (сил)», «Вооружение и военная техника» и «Гуманитарные направления».

Среди докладов участников конференции актуальные исследования в своих научных трудах провели курсант Академии сухопутных войск Анастасия Христофорова, воспитанник Национального университета гражданской защиты Украины Дмитрий Стельмах и курсант Житомирского военного института имени С.П. Королева Национального авиационного университета Александр Левкивский.

По итогам конкурса участников наградили дипломами соответствующих степеней. Также все желающие осмотрели учебно-материальную базу военного вуза и сфотографировались на память.