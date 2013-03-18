В Виннице делегация Воздушных Сил встретилась с израильскими производителями авионики

Рабочая группа Командования вида, в которую вошли представители Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины, возглавлял главный инженер авиации Воздушных Сил – начальник управления главного инженера авиации Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Петр Скоренький.

Иностранную делегацию представлял вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса компании Astronautics C.A.Ltd господин Яхезкель Гох.

Тема, выносившаяся на повестку дня, касалась обсуждения возможностей установления на один из самолетов авиационной воинской части тестового оборудования тактической системы Tactix в 2013 году.

После проведения в авиационной воинской части брифинга-презентации для иностранной стороны по летно-техническим возможностям самолета Ан-26, стороны планируют обсудить вопросы относительно технических возможностей и особенностей установки системы Tactix на указанный тип самолета.

Визит иностранной делегации продлится по 19 марта.