В "Десне" под патронатом Министра обороны состоялись военно-спортивные соревнования "Защитник Отечества"
23 февраля на базе 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ (пгт. Десна), под патронатом Министра обороны Лебедева, Департамент прессы и информации МОУ провел праздничные военно-спортивные соревнования "Защитник Отечества "для представителей СМИ.
Поздравить представителей СМИ с праздником на полигон учебного центра, за рычагами танка "Булат" лично приехал Министр обороны Украины Павел Лебедев.
В рамках мероприятия состоялись соревнования среди команд военнослужащих-контрактников и представителей средств массовой информации. Военнослужащие по контракту продемонстрировали профессиональную выучку в упражнениях со стрелковым оружием, и ожидаемо заняли первое место, однако и результаты журналистов приятно удивили судей и министра обороны.
Желающие представители СМИ также имели возможность выполнить упражнения по метанию учебных гранат и вождение боевой техники под руководством опытных инструкторов. Позже, журналисты выразили удовлетворение от военной техники - Т-64БМ "Булат", БМП-3, БТР-80 и HUMMER.
Во время брифинга руководитель оборонного ведомства ответил на вопросы журналистов и наградил победителей в различных номинациях кубками, военными подарками и грамотами. Всем журналистам, кто показал отличные результаты Павел Лебедев предложил призываться в ряды Вооруженных Сил.
Завершилась акция полевым обедом.