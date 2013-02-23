В "Десне" под патронатом Министра обороны состоялись военно-спортивные соревнования "Защитник Отечества"

Поздравить представителей СМИ с праздником на полигон учебного центра, за рычагами танка "Булат" лично приехал Министр обороны Украины Павел Лебедев.

В рамках мероприятия состоялись соревнования среди команд военнослужащих-контрактников и представителей средств массовой информации. Военнослужащие по контракту продемонстрировали профессиональную выучку в упражнениях со стрелковым оружием, и ожидаемо заняли первое место, однако и результаты журналистов приятно удивили судей и министра обороны.

Желающие представители СМИ также имели возможность выполнить упражнения по метанию учебных гранат и вождение боевой техники под руководством опытных инструкторов. Позже, журналисты выразили удовлетворение от военной техники - Т-64БМ "Булат", БМП-3, БТР-80 и HUMMER.

Во время брифинга руководитель оборонного ведомства ответил на вопросы журналистов и наградил победителей в различных номинациях кубками, военными подарками и грамотами. Всем журналистам, кто показал отличные результаты Павел Лебедев предложил призываться в ряды Вооруженных Сил.

Завершилась акция полевым обедом.