Минобороны планирует потратить на армию в 2015 году более 3 млрд грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Украины Владислав Селезнев.

«С началом очередной волны частичной мобилизации Вооруженные силы Украины продолжают получать всестороннее материально-техническое обеспечение. По состоянию на сегодняшний день, годовой план закупок в Министерстве обороны Украины на 2015 год включает 45 процедур закупки на сумму 3 млрд 422 млн. грн», - сказал Селезнев.

По его словам, было начато 15 процедур закупок с предположительной стоимостью свыше 1,2 млрд грн.

Читайте также"Укроборонпром" начал выпускать дозорные бронемашины "Хазар"Также Селезнев отметил, что с начала текущего года Минобороны заключило 35 дополнительных соглашений к договорам 2014 года на сумму, которая превышает 333 млн грн.

«Из них в войска уже поступила продукция и предоставлены услуги тылового обеспечения на сумму почти 71 млн грн», - отметил Селезнев.