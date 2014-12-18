За сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский военный
13:03, 18 декабря 2014Армия
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За прошедшие сутки в зоне АТО нет погибших и раненых среди украинских военных.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь пресс-секретарь информационно-аналитического центра Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки террористы совершили 13 вооруженных провокаций против украинских военных, в том числе три – ночью" - отметил он, добавив, что "к счастью, погибших и раненых за последние сутки нет".
Как сообщал УНИАН, ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно. За период с 18.00 до 7 утра штабом АТО зафиксировано 3 вооруженные провокации со стороны боевиков.
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