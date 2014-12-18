Ситуация в зоне АТО: боевики продолжают обстрелы, несмотря на "режим тишины"

Боевики вели огонь из стрелкового оружия по населенным пунктам Кодема, Авдеевка, а с 03.00 до 3.05 по новому терминалу аэропорта "Донецк", сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

С 20.30 до 20.55 в районе Гнутово на высоте чуть больше 1 километра был замечен беспилотный летательный аппарат противника.

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