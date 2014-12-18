Ситуация в зоне АТО: боевики продолжают обстрелы, несмотря на "режим тишины"
09:38, 18 декабря 2014Политика
1 0
Ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно. За период с 18.00 до 7 утра штабом АТО зафиксировано три вооруженные провокации со стороны боевиков.
REUTERS
Боевики вели огонь из стрелкового оружия по населенным пунктам Кодема, Авдеевка, а с 03.00 до 3.05 по новому терминалу аэропорта "Донецк", сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.
С 20.30 до 20.55 в районе Гнутово на высоте чуть больше 1 километра был замечен беспилотный летательный аппарат противника.
Читайте такжеЗа сутки боевики 26 раз атаковали силы АТО – штабКак и раньше наши военные, придерживаясь режима “тишина”, на провокации не поддавались и огонь не открывали.
За последние сутки на Донбассе ранены одного военного
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter