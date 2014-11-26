Украинские военные доставили гуманитарную помощь жителям Дебальцево (фото)

18:41, 26 ноября 2014
Армия
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Подразделения ВС Украины доставили в город Дебальцево гуманитарную помощь мирным жителям.

фото прес-служби Міноборони

При поддержке губернатора Донецкой области и благодаря скоординированным действиям Управления гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА и групп Гражданско-военного сотрудничества, жителям города Дебальцеводоставлено около 10 тонн гуманитарной помощи.

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Продуктовые наборы и теплые вещи военнослужащие Вооруженных Сил Украины и бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям раздавали мирным жителям под непрерывным обстрелом со стороны боевиков. Следует отметить, что ситуация в городе остается напряженной. Многие люди оказались на улице, ведь их дома полностью или частично разрушены в результате обстрелов.

фото прес-служби Міноборони
фото прес-служби Міноборони

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