Украинские военные доставили гуманитарную помощь жителям Дебальцево (фото)

При поддержке губернатора Донецкой области и благодаря скоординированным действиям Управления гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА и групп Гражданско-военного сотрудничества, жителям города Дебальцеводоставлено около 10 тонн гуманитарной помощи.

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Продуктовые наборы и теплые вещи военнослужащие Вооруженных Сил Украины и бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям раздавали мирным жителям под непрерывным обстрелом со стороны боевиков. Следует отметить, что ситуация в городе остается напряженной. Многие люди оказались на улице, ведь их дома полностью или частично разрушены в результате обстрелов.