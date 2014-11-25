В Дебальцево из "Града" обстреляли волонтерский центр: 1 погибший, еще 6 ранены (фото)
16:38, 25 ноября 2014Общество
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Под обстрел попали помещения, в которых находились военные.
Центр частично разрушен / facebook.com/volonterskaya.sotnya
Волонтерский центр в Дебальцево обстреляли из «Градов», центр частично разрушен. Пока известно об одном погибшем. Как минимум шесть человек ранены.
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Об этом по телефону рассказала волонтер медицинской службы центра Сонцеслава, сообщает Hromadske.TV.
В Центре нет света и воды / facebook.com/volonterskaya.sotnya
По ее информации, под обстрел попали помещения, в которых находились военные. В Центре нет света и воды. Медицинский пункт ныне переместился в бункер.
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