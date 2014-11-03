В Министерстве обороны создан кадровый резерв из числа офицеров - участников АТО

Решение о назначении офицеров - участников АТО на должности в органы военного управления принял министр обороны генерал-полковник Степан Полторак, говорится в сообщении на сайте Минстерства обороны.

С целью выполнения указанной задачи, Департаментом кадровой политики Министерства обороны предоставлены соответствующие предложения относительно дальнейшего служебного использования лиц из числа офицеров - участников АТО, которые во время выполнения боевых задач получили ранения (повреждения) и которые по медицинским показаниям могут продолжать военную службу в рядах Вооруженных Сил.

По результатам проведенной работы сформирован список из 58 офицеров указанной категории Кадрового резерва лиц офицерского состава - участников АТО, для назначения на должности в органы военного управления.

Несмотря на то, что указанное количество лиц недостаточно для формирования действенного кадрового резерва, в дальнейшем будет проведена оценка служебной деятельности лиц старшего офицерского состава-участников активной фазы АТО, по результатам чего планируется составить соответствующие списки тех офицеров, которые проявили высокий профессионализм и деловые качества во время выполнения боевых задач (из числа командного, штабного, технического, тылового состава).

Все предложения относительно кандидатов, вместе с их служебными характеристиками будут предоставляться в Департамент кадровой политики Министерства обороны, после чего будет происходить назначении указанных лиц на должности в органы военного управления, с учетом специальности и опыта службы.

Решение о назначение лиц офицерского состава органов военного управления будут приниматься в соответствии с номенклатурой назначения, при условии нахождения военнослужащих в этом кадровом резерве.

Стоит отметить, что по решению Министра обороны к этой работе активно привлекаются представители волонтерских организаций.

Две должности, работа над комплектованием которых продолжается в оборонном ведомстве, на конкурсной основе займут опытные волонтеры, которые непосредственно работали в зоне АТО. Кроме вопросов кадрового резерва, они будут заниматься также награждением государственными наградами и ведомственными знаками отличия военнослужащих - участников антитеррористической операции.

По мнению главы оборонного ведомства, эти люди во время работы в зоне АТО на собственном опыте убедились, кто именно из военнослужащих проявил настоящий героизм, умения и навыки и, соответственно, заслуживает получения наград и назначения на высшие должности.