Означает ли это завершение визита в США, пока не известно.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после того, как у него произошла эмоциональная ссора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Отмечается, что автомобиль Зеленского остановился возле Белого дома.

"Двери, куда входят гости Овального кабинета, открыты, внедорожник Зеленского с украинскими флагами стоит на улице", - сообщает агентство.

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Немецкое издание Bild сообщает, что отменена ранее запланированная пресс-конференция Зеленского и Трампа.

"После открытого обмена ударами в Белом доме Дональд Трамп досрочно выгнал президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома", - пишет издание.

Ссора Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, во время протокольной съемки в начале встречи вице-президент США Джей Ди Вэнс спровоцировал ссору с Владимиром Зеленским, к которой подключился и Дональд Трамп. Американцы отмечали, что Украина должна соглашаться на предложенное соглашение, потому что не имеет другого выбора, а Зеленский настаивал, что без гарантий для Украины соглашение не имеет смысла.

После этого Дональд Трамп обнародовал в своей соцсети заявление, в котором отметил, что украинский президент якобы не готов к миру и должен вернуться, когда передумает.

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