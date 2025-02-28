У Трампа заявили, что никому не дадут "воспользоваться" Америкой.

В Белом доме отреагировали на спор, который возник между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете 28 февраля.

Соответствующее сообщение на платформе Х опубликовала специальная помощница президента и советник по коммуникациям Марго Мартин.

Она заверила, что Трамп и Вэнс "всегда будут поддерживать Америку и тех, кто уважает нашу позицию в мире".

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"Президент Трамп и вице-президент Вэнс всегда будут поддерживать Америку и тех, кто уважает нашу позицию в мире. Америкой никогда не воспользуются", - написала Мартин.

Спор между Зеленским и Трампом

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля между президентами Украины и США, а также вице-президентом США Ди Венсом в прямом эфире возник ожесточенный спор. На слова Ди Вэнса о том, что сейчас должна заговорить дипломатия, украинский президент напомнил о недоговороспособности кремлевского правителя Владимира Путина.

Также Ди Вэнс заявлял, что Украина имеет недостаток мужчин на фронте и Киев не может отрицать, что имеет проблемы. Зеленский ответил, что тот даже не был в Украине, и добавил, что во время войны все страны имеют проблемы.

Также президент США заявил, что Зеленский должен быть благодарным Штатам, поскольку он "не имеет нужных карт на руках" и не может говорить Вашингтону "хочу то - хочу се".

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