Чиновники объясняют это законами мирного времени.

Пилоты американских истребителей F-16, которые находятся на вооружении Воздушных сил Польши, не могут сбивать российские воздушные цели из-за юридической лазейки.

Журналисты DefenceRomania пишут, что во время визита в Польшу пообщались с экспертами, журналистами и высокопоставленными чиновниками из Министерства иностранных дел и Офиса нацбезопасности страны. Они обсудили с ними возможность сбивания ракет и дронов, которые летят в сторону Польши и Румынии.

Согласно законодательству страны, в мирное время пилот истребителя должен установить визуальный контакт с целью, прежде чем атаковать ее, объясняют польские чиновники.

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"Он не может поразить цель, которую видит на радаре, пока не увидит ее физически. Он должен убедиться, что это не ложная цель, например, украинский вертолет или какая-то другая техника. А поскольку российские беспилотники или ракеты входят в воздушное пространство Польши на очень короткий период времени, их почти невозможно сбить", - говорится в статье.

В то же время польские официальные лица уверены, что нарушения воздушного пространства их страны не являются случайными - Россия совершает провокации, чтобы проверить скорость реакции Запада. Им известно лишь об одном случае, когда российская цель оказалась в Польше по ошибке.

В Варшаве сказали журналистам, что сейчас в НАТО нет консенсуса относительно сбивания российских ракет или беспилотников, которые летят в сторону страны НАТО.

Сбитие российских целей в Польше

Как известно, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украине очень бы помогло решение Варшавы бить по российским ракетам, которые летят в ее направлении.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что соседние страны должны сбивать воздушные цели, которые могут попасть в их воздушное пространство, еще на территории Украины.

В НАТО сказали, что другие страны могут принимать решения по безопасности самостоятельно, однако должны помнить о возможных последствиях для всего Альянса.

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