Погибли не менее 50 человек и пострадали, по разным оценкам, от 170 до 300.

В Индии пассажирский поезд, который направлялся из Калькутты в Ченнай, сошёл с рельсов и столкнулся с грузовым составом.

Как сообщает Hindustan Times, трагедия произошла в 19.20 по местному времени (около 17:00 по киевскому времени) недалеко от города Баласор.

Издание отмечает, что не менее 50 человек погибли, более 170 пострадали в результате этой страшной аварии.

В то же время телеканал NDTV сообщает о как минимум 300 пострадавших. По словам официальных лиц, многие люди оказались заблокированы, и число жертв может возрасти. В аварию попал также третий грузовой поезд, сообщил NDTV индийский чиновник.

На место происшествия прибыли 60 машин скорой помощи, медработники из близлежащих городов, более сотни членов Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий. Спасательная операция продолжается.

Причины инцидента расследуют местные правоохранительные органы.

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В начале апреля в Нидерландах с рельсов сошел пассажирский поезд - в результате один человек погиб и десятки получили ранения.

А в Никарагуа пассажирский автобус упал с обрыва, после чего пассажиров покусали пчелы, ульи которых пострадали. В результате от укусов насекомых несколько людей погибли.

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