Среди погибших 8-летняя девочка и ее мать.

В Никарагуа произошла трагедия. Пассажирский автобус упал с обрыва, после чего людей покусали пчелы - шесть человек погибли. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, автобус съехал в кювет и разбил несколько ульев африканских медоносных пчел. Разъяренные насекомые отреагировали тем, что ужалили 45 пассажиров автобуса.

Среди погибших оказались 47-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Еще одной жертвой пчел-убийсц стала 84-летняя женщина. Сообщается, что в тяжелом состоянии также находится четырехлетний мальчик.

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На фотографиях пострадавших видны десятки красных рубцов по всей верхней части тела.

Расследование причин аварии продолжается. Первоначально установлено, что 22-летний водитель потерял контроль над автобусом из-за механических неисправностей.

Пчелы-убийцы: что о них известно

Африканские медоносные пчелы, также известные в просторечии как "пчелы-убийцы", представляют собой гибрид западных медоносных пчел.

Они, как правило, более агрессивны, быстрее реагируют и преследуют людей дальше, чем другие разновидности медоносных пчел.

По данным СМИ, эти пчелы убили около 1000 человек, причем жертвы получают в 10 раз больше укусов, чем от европейских медоносных пчел.

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