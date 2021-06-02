Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Жительнице Минска грозит тюремное заключение за отказ сдавать квартиру помощнице прокурора.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Двухлетний контракт на аренду стороны заключили в июле 2020 года. Однако, после протестов в августе женщина передумала сдавать квартиру и потребовала освободить ее.

В прокуратуре утверждают, что она "поддалась информационному влиянию" и сознательно хотела "нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с ее положением". Против нее открыли уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан, дело направлено в суд. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы, сама она находится под подпиской о невыезде.

Жилищный кодекс Беларуси предусматривает, что арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, уведомив арендатора за месяц и объяснив причины.

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Как пишет Телеграм-канал "Беларусь головного мозга", потерпевшей по делу проходит Алина Касьянчик, которая ранее была гособвинителем по делу журналистов "Белсата" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Суд приговорил их к двум годам заключения за стрим с протестной акции. Также Касьянчик представляла обвинение по делу о надписи "Не забудем" на Пушкинской, недалеко от места, где погиб протестующий Александр Тарайковский.

"Отметим, что никакого конфликта у работницы прокуратуры с хозяевами жилья не было: Касьянчик было предложено съехать, она согласилась и, когда нашла новое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон. А уже потом было возбуждено уголовное дело по 190-й статье УК из-за дискриминации", - пишет Телеграм-канал.

Выборы и протесты в Беларуси: что произошло

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли стычки с силовиками. Были задержаны и арестованы многие люди, заявившие о неподдержке режима Лукашенко.

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Автор: Юрий Годован