США активно работают над устранением дефицита ракет в Израиле.

В Израиле быстро заканчиваются ракеты-перехватчики системы "Железный купол" (Iron Dome). Военные аналитики предупреждают, что помощь Украине может сократиться.

Как сообщает The Telegraph, США активно работают над устранением этого дефицита, в частности, разворачивая в Израиле систему противоракетной обороны высокой дальности THAAD.

Однако эксперты считают, что этих мер может быть недостаточно, поскольку США вынуждены одновременно поставлять оборонительное вооружение как Израилю, так и Украине.

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"Если Иран нанесет ответный удар (массированный авиаудар), а к нему присоединится Хезболла, система ПВО Израиля окажется под серьезным давлением", - заявила журналистам бывший сотрудник Минобороны США Дана Строул.

Она подчеркнула, что США не смогут долго поддерживать текущие объемы поставок вооружений обеим странам.

"Мы приближаемся к переломному моменту", - сказала она.

В сообщении говорится, что эти комментарии появились на фоне подготовки Израиля к ответным ударам по Ирану, который выпустил около 200 ракет по израильским целям в начале месяца. Официальные лица США и Израиля считают, что удар может привести к дальнейшей эскалации в регионе, что подталкивает к ускорению усилий по укреплению обороны страны.

Ситуация на Ближнем Востоке - что известно

Напомним, недавно более 60 человек ранены в результате атаки группировки "Хезболла" по Израилю. Два беспилотника были сбиты вблизи Хайфы, а третий попал в толпу возле города Биньямин.

По данным медиков, количество раненых во время нападения беспилотника в районе Биньямина составило 67 человек. Из них четверо тяжело ранены, пятеро получили тяжелые ранения и 14 - средней тяжести.

Большинство из пострадавших были доставлены в медицинский центр Гилеля Яффе в Хадере, другие - в больницу Шеба в Рамат-Гане, больницу Рамбам в Хайфе и медицинский центр Рабина в Петах-Тикве.

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