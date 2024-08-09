Новая система ПВО и ПРО будет сетецентрическим комплексом с функцией искусственного интеллекта

Турция объявила о плане создать собственную многоуровневую систему ПВО под названием "Стальной купол". Она должна стать конкурентом известному израильскому "Железному куполу".

Как пишет Breaking Defense, гендиректор местной компании Aselsal Ахмета Акйола подтвердил, что они будут участвовать в этом проекте. Также к разработке присоединятся Roketsan, SAGE и MKE, а координатором проекта выступит SSB - Управление оборонной промышленностью правительства Турции.

В ведомстве отмечали, что новая система ПВО и ПРО будет сетецентрическим комплексом с функцией искусственного интеллекта. Согласно замыслу, комплекс будет защищать все воздушное пространство страны от угроз "на очень малых и очень больших высотах" и "на очень малых и больших расстояниях". Акйол даже назвал эту разработку "системой систем".

Как известно, на самом деле "Железный купол" - это лишь один из трех компонентов многоуровневой системы, в которую также входят "Праща Давида" и "Стрела". Турецкий оборонный специалист Джан Касапоглу отметил, что "Стальной купол" также будет представлять собой многоуровневую архитектуру ПВО и ПРО, которая еще будет дополнена средствами радиоэлектронной борьбы.

"Это тип целостной оборонной архитектуры со всеми датчиками, который лучше всего стреляет, а не единственная система оружия", - сказал Касапоглу.

По его словам, разработка этой эшелонированной противоракетной обороны происходит "в свете роста смешанных пакетов ударов, состоящих из беспилотников и всех видов ракет. Российско-украинская война была источником для такой концепции операций".

Графическое изображение системы, опубликованное Акйолой на X, показывает разнообразные системы противовоздушной обороны, которые могут быть частью "Стального купола", включая HiSAR, SiPER и GURZ, соединенные через систему управления радиолокационной связью RADNET и управляемые через систему командования и управления HAKiM Air. Система будет подключена к спутнику через локально разработанный T-link.

Ожидается, что система будет противодействовать беспилотникам с помощью средств помех iHTAR, лазера GOHBERK и ALKA.

"Хотя "Железный купол" функционирует десятилетиями и добавил возможности борьбы с беспилотниками во время последних конфликтов, "Стальной купол" - это лишь концепция операций, которую еще предстоит испытать, проверить и запустить в эксплуатацию. Но если эти этапы будут успешно завершены, это может привлечь интерес многих арабских стран и стран Персидского залива, которые стремятся защитить свое воздушное пространство от различных угроз", - отмечает издание.

Разработки ПВО в мире

На фоне российско-украинской войны Турция не первая страна, которая задумалась об усилении своей защиты.

В марте исполнительный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что лидеры ЕС должны рассмотреть возможность установки систем противовоздушной обороны малой дальности, подобных израильскому "Железному куполу".

Впоследствии бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер отметил, что Великобритания должна подготовиться к возможным будущим военным конфликтам и построить систему противовоздушной обороны как в Израиле.

Позже, в мае, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал разработать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола".

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