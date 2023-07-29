Африка хочет покупать зерно, и резко реагирует на подачки России.

Страны Африки потребовали от России вернуться к "зерновой сделке". Российский диктатор Владимир Путин вместо этого предложил африканским странам бесплатные поставки российского продовольствия, и столкнулся с резкой реакцией Южно-Африканской Республики (ЮАР).

На встрече глав африканских делегаций с президентом РФ лидер ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя предложение Путина, заявил, что Африка готова покупать зерно, и возобновление коммерческих поставок остается ключевой целью.

"Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков. И мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента. Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого (коммерческого – УНИАН) характера", – сказал Рамафоса.

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Саммит Россия-Африка - что нужно знать

27-28 июля в Санкт-Петербургу прошел саммит "Россия – Африка", на котором африканские страны призвали Россию вернуться к "зерновому соглашению", позволявшему вывозить украинское зерно по Черному морю.

Черноморская зерновая инициатива посодействовала инициативе Grain from Ukraine, в рамках которой Украина поставила в голодающие страны Африки и Азии, по данным ООН, сотни тысяч тонн зерна (250 тысяч тонн Эфиопии и Йемену, 130 тысяч тонн – Афганистану, более 50 тысяч тонн – Сомали).

Российский диктатор в ответ на эти призывы пообещал бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна в ближайшие месяцы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал предложение президента России, заявив, что эта "горстка пожертвований" не исправит драматические последствия завершения "зерновой сделки".

Председатель Африканского союза Азали Ассумани пригрозил России, что приостановление "зерновой сделки" может оказать влияние на сотрудничество стран Африки с Москвой. Он также подчеркнул, что обещанная Путиным бесплатная поставка небольших партий зерна в шесть африканских стран не решит проблему и призвал к прекращению войны.

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