Путин пообещал африканским странам бесплатную доставку 50 тысяч тонн зерна в течение нескольких месяцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал предложение президента России Владимира Путина организовать бесплатную доставку 50 тысяч тонн зерна в следующие несколько месяцев странам Африки, заявив, что эта "горстка пожертвований" не исправит драматические последствия завершения зерновой сделки.

Как сообщает Reuters, после выхода России из "зерновой сделки" и ее атак на украинские порты мировые цены на пшеницу подскочили примерно на 10% за последние 10 дней.

"Понятно, что вывод с рынка миллионов и миллионов тонн зерна… приведет к повышению цен. Таким образом, горстка пожертвований в некоторые страны не исправит это драматическое влияние", - сказал Гутерриш.

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Как заявил генсек ООН, любой рост цен сейчас будет "оплачиваться всеми и везде" - развивающимися странами, уязвимыми людьми со средним уровнем дохода и даже развитыми странами.

Путин попытался подкупить Африку бесплатным зерном

Ранее в Санкт-Петербурге на форуме "Россия-Африка" представители африканских стран призвали Путина вернуться к "зерновому соглашению" и продолжить доставку зерна в Африку.

В ответ на это Путин заявил, что Россия больше не присоединится к з"зерновому соглашению. Вместо этого он пообещал бесплатно доставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее 50 тысяч тонн зерна в следующие несколько месяцев.

В то же время, по данным ООН за время действия "зернового соглашения" Украине удалось экспортировать 32,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции (17 млн тонн кукурузы, 9 млн тонн пшеницы, по 2 млн тонн подсолнечного шрота и подсолнечного масла).

Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения 17 июля, и с тех пор терроризирует ракетными ударами южные области Украины, целясь в зерновую и портовую инфраструктуру.

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