Он обещает, что Штаты будут оставаться рядом.

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Украина победит в войне с Российской Федерацией.

Такими словами он сопроводил видео с итогами встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. "Украина победит в этой войне. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять рядом с ней на каждом шагу этого пути", - написал Байден в микроблоге X.

В ответ Зеленский поблагодарил Байдена, а также обе партии в Конгрессе и всех американцев за ведущую роль в поддержке Украины и свободы. Он отметил, что сейчас страна готовится к следующему "Рамштайну".

Видео дня

"Эта жизненно важная помощь помогает нам защищать наш народ, нашу независимость и свободу. Мы особенно ценим усилия президента Байдена по сплочению глобальной солидарности с Украиной. Мы должны победить в этой войне вместе, Украина, Соединенные Штаты и весь свободный мир, и мы победим", - ответил президент.

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, президент прибыл в Соединенные Штаты в воскресенье, 22 сентября. Он провел ряд встреч с лидерами других стран, посетил военный завод в Пенсильвании и выступил на заседании Генассамблеи ООН.

Также известно о переговорах Зеленского с Байденом и Харрис. Во время встречи он должен был представить им украинский план по завершению войны. Впоследствии политик встретился с кандидатом в президенты США Трампом, который ранее заявил избирателям, что выведет Штаты из войны.

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