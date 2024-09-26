В четверг, 26 сентября у президента Владимира Зеленского будет последний шанс убедить американского коллегу Джо Байдена в необходимости поддержать украинский "план победы". Об этом пишет CNN.
Как отмечает издание, сегодня Зеленский прибудет в Белый дом, где представит свой "План побед". Хотя общие черты плана уже попали в прессу, детали документа держались в секрете от широкой общественности.
По словам людей, знакомых с общими контурами украинского плана, на самом деле все сводится к настоятельному призыву оказать немедленную помощь в противодействии вторжению России. Зеленский также будет добиваться долгосрочных гарантий безопасности, которые бы не зависели от изменений в американском руководстве.
По словам людей, знакомых с планом, он является ответом Зеленского на растущую усталость от войны даже среди его самых преданных из западных союзников. План должен убедить их, что Украина все еще может победить - и ей не нужно уступать захваченную Россией территорию для прекращения боевых действий - если будет оказана достаточная помощь.
Как отмечает CNN, Байден обычно не спешит с принятием решений о предоставлении Украине новых возможностей. Но учитывая то, что ноябрьские выборы потенциально могут существенно изменить американские подходы к войне, если Трамп победит, украинские чиновники - и многие американские - считают, что времени на решение осталось мало.
План победы Украины: что известно
Как писал УНИАН, ранее в этом месяце Владимир Зеленский пообещал ознакомить союзников Украины с "Планом победы".
Его подробности публично не раскрывались, но журналистам The Times удалось узнать общие очертания этого плана. Он состоит из четырех ключевых пунктов:
- предоставление западных гарантий безопасности, как при вступлении в НАТО;
- продолжение операции в Курской области России как территориального козыря;
- предоставление Украине "специфического" современного вооружения;
- финансовая помощь для Украины.
По словам Зеленского, график "Плана победы" рассчитан на быстрые решения в октябре-декабре, которые должны одобрить партнеры Украины, и в частности, Соединенные Штаты.