Ранее Зеленский говорил, что решение в рамках плана победы нужно будет принять уже в октябре-ноябре.

В четверг, 26 сентября у президента Владимира Зеленского будет последний шанс убедить американского коллегу Джо Байдена в необходимости поддержать украинский "план победы". Об этом пишет CNN.

Как отмечает издание, сегодня Зеленский прибудет в Белый дом, где представит свой "План побед". Хотя общие черты плана уже попали в прессу, детали документа держались в секрете от широкой общественности.

По словам людей, знакомых с общими контурами украинского плана, на самом деле все сводится к настоятельному призыву оказать немедленную помощь в противодействии вторжению России. Зеленский также будет добиваться долгосрочных гарантий безопасности, которые бы не зависели от изменений в американском руководстве.

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По словам людей, знакомых с планом, он является ответом Зеленского на растущую усталость от войны даже среди его самых преданных из западных союзников. План должен убедить их, что Украина все еще может победить - и ей не нужно уступать захваченную Россией территорию для прекращения боевых действий - если будет оказана достаточная помощь.

Как отмечает CNN, Байден обычно не спешит с принятием решений о предоставлении Украине новых возможностей. Но учитывая то, что ноябрьские выборы потенциально могут существенно изменить американские подходы к войне, если Трамп победит, украинские чиновники - и многие американские - считают, что времени на решение осталось мало.

План победы Украины: что известно

Как писал УНИАН, ранее в этом месяце Владимир Зеленский пообещал ознакомить союзников Украины с "Планом победы".

Его подробности публично не раскрывались, но журналистам The Times удалось узнать общие очертания этого плана. Он состоит из четырех ключевых пунктов:

предоставление западных гарантий безопасности, как при вступлении в НАТО;

продолжение операции в Курской области России как территориального козыря;

предоставление Украине "специфического" современного вооружения;

финансовая помощь для Украины.

По словам Зеленского, график "Плана победы" рассчитан на быстрые решения в октябре-декабре, которые должны одобрить партнеры Украины, и в частности, Соединенные Штаты.

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