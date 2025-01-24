Этот человек присоединился к команде Представительства в декабре 2021 года.

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Куришко на должность постоянного представителя президента в Автономной республике Крым.

Об этом говорится в указе главы государства №59/2025 от 24 января.

"Назначить Куришко Ольгу Николаевну Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.

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Куришко с июня 2023 года занимала должность заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму, а с декабря 2024 года была исполняющей обязанности постоянного представителя.

Куришко присоединилась к команде Представительства в декабре 2021 года и руководила Отделом правового обеспечения Представительства. Она системно работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции, принимала активное участие в разработке нормативно-правовых актов по защите прав жителей временно оккупированного полуострова в сфере доступа к образованию, пенсионного обеспечения, получении паспортных документов, поддержки политзаключенных и членов их семей.

Также известно, что в прошлом Куришко находилась в должности главного государственного ревизора-инспектора отдела организации подразделений и представительства интересов ГФС и его территориальных органов управления правовой работы Главного управления ГФС в Полтавской области.

Постпред президента в Крыму

4 декабря 2024 года президент уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя.

В сентябре 2024 года Зеленский отметил, что надо и дальше прилагать усилия с целью освобождения Крыма, пока чужаки не уйдут с полуострова. Президент отметил, что Крым - это часть нашей души и Украина борется за восстановление справедливости и за возможность для каждого крымчанина вернуться в свободный Крым от России и страха.

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