В России не собираются обсуждать тему обмена своих территорий, заявил Песков.

В Кремле отвергли возможность обмена землями, о которой накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь российского правителя Дмтро Песков прокомментировал заявление украинского президента об обмене территориями.

"Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно", - процитировало издание Пескова.

Видео дня

Он также добавил, что "украинские соединения будут изгнаны с территории России или уничтожены, отметило издание.

Заявление Зеленского об обмене территориями: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский допустил прямой обмен территориями с Россией для завершения войны. По его словам, если президент США Дональд Трамп сможет посадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Москве прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем отвергла такую возможность. Она в очередной раз назвала украинских военнослужащих, которые контролируют часть территории Курской области, "неонацистами".

Вас также могут заинтересовать новости: