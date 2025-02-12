Там агрессивно отвергают такую возможность.

В Российской Федерации отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена российских территорий на украинские во время переговоров.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале отвергла такую возможность. Она в очередной раз назвала украинских военнослужащих, которые контролируют часть территории Курской области, "неонацистами":

"Такие заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для Вооруженных сил Украины на этом направлении".

Операция Сил обороны в Курской области

Напомним, в начале августа Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи Суджи и быстро продвинулись вглубь территории Российской Федерации.

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Москва задействовала в боях на своей территории военнослужащих из Северной Кореи, однако так и не смогла отбить все свои территории. Операция Сил обороны продолжается, недавно сообщалось о новых наступательных действиях ВСУ на Курщине.

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