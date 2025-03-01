Европейцам придется самим обеспечивать прекращения огня в Украине, отметили в издании.

Отношения президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа испорчены "без возможности восстановления", российский диктатор Владимир Путин "потирает руки от радости", пишет Financial Times.

"То, что было объявлено поводом для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, закрепляющего интерес США к экономике Украины на десятилетия вперед, обернулось яростным спором, который, казалось, обнажил годы напряженности и недоверия между двумя лидерами", - говорится в публикации.

При этом в издании назвали перепалку в Белом доме "зрелищем, подобного которому мы никогда не видели" и от которого Путин "потирает руки от радости".

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Также в Financial Times напомнили, как во время перепалки Зеленского, Трампа и его заместителя Джей Ди Вэнса посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова "обхватила голову рукой":

"Ее страдальческое выражение лица говорило само за себя: эти отношения находятся в состоянии свободного падения".

В издании предположили, что спор начался, когда Зеленский заявил, что Украина не примет простого прекращения огня, потому что Путин никогда не будет его придерживаться.

"Киев и другие европейские столицы опасаются, что цель Трампа - прекратить боевые действия, не подталкивая Москву к принятию справедливого и принудительного мира, что даст России время перегруппироваться и снова атаковать. Зеленский перешел прямо к сути проблемы, - говорится в статье. - Зеленскому было бы разумнее льстить президенту и задействовать все свое обаяние, а не быть таким прямым".

Вместе с тем, в FT добавили, что "почва была подготовлена ​​для засады" и что Трамп "хочет убрать Зеленского":

"Нетрудно представить, что Вэнс и Трамп рвались в бой с украинским лидером. Президент и его сторонники возмущены отказом Зеленского копать компромат на сына Джо Байдена Хантера в преддверии президентских выборов 2020 года и тем, как его давление на украинца стало основанием для процедуры импичмента. Это также помогает Трампу поставить Зеленского в еще более слабое положение, когда дело доходит до мирных переговоров… За последние две недели Трамп сделал все, чтобы подорвать Зеленского, сделав ранние уступки Москве и изобразив Украину агрессором в трехлетней войне".

Указывается, что европейцам "придется самим обеспечивать прекращения огня в Украине".

Трамп может прекратить всю помощь Украине - что сообщалось

Напомним, как писали в The New York Times со ссылкой на официального представителя администрации президента США Дональда Трампа, вся помощь Штатов Украине, включая поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные во время президентства Джо Байдена, может быть немедленно отменена.

По словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, если после ссоры в Белом доме США остановят все текущие поставки военной помощи Украине, ситуация на линии фронта будет тяжелой.

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