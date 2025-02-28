Период дружбы между США и Россией не продлится долго, прогнозирует Владимир Ельченко.

Период дружбы между Соединенными Штатами и Россией не продлится долго, считает экс-посол Украины в США и РФ и многолетний представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Своим мнением о теплом отношении президента США Дональда Трампа к России дипломат поделился во время интервью РБК-Украина.

"После того, как Путин Трампа "кинет", а это обязательно произойдет, потому что я знаю, как работает российская дипломатия, и вообще российский истеблишмент, они не выдержат этого медового месяца и обязательно где-то Трампа подставят. Или откажутся вообще от всего того, что они ему в Саудовской Аравии наговорили, или просто начнут нарушать те договоренности, которые будут между Россией и США. И тогда мы увидим уже совершенно другого Трампа, гневного, циничного, и я думаю, что здесь, как говорится, мало не покажется", - сказал Ельченко.

По его мнению, резкое изменение курса США во внешней политике - непризнание России агрессором, открытая критика Европы и т.д. - может быть большой стратегически-дипломатической игрой. Поскольку Трамп способен анализировать все процессы.

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"И мне кажется, что через некоторое время, возможно, это займет несколько недель, мы увидим совсем другого Дональда Трампа", - комментирует Ельченко.

Он отметил, что лично не очень хорошо знает Трампа, но с ним встречался несколько раз и имел разговоры на разные темы.

"И у меня не сложилось впечатление о Трампе вот такого, как мы видим его сегодня. И определенные какие-то симпатии, какой-то позитив со знаком плюс к Украине у него есть", - рассказал экс-посол.

С другой стороны, продолжает Ельченко, Трампа бросает в крайности, только когда он говорит об Украине. О России и Путине он отзывается только положительно.

"Путин как воспитанник спецслужб, имеет опыт, как людей вербовать, как им залезать в душу. Я думаю, что он нашел какие-то такие дорожки к душе Трампа", - предполагает Ельченко.

Риторика Трампа в отношении России и Украины

Как сообщал УНИАН, после вступления в должность президента США Дональд Трамп активно занимается вопросом завершения войны в Украине. Но при этом он делает заявления, кардинально противоположные по сути. В частности, сначала в разных заявлениях возлагал на президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Джо Байдена ответственность за российское вторжение в Украину. После переговоров делегаций РФ и США в Саудовской Аравии Трамп заявил, что "сейчас у вас есть руководство, которое допустило войну", имея в виду Украину.

Позже в соцсети президент США написал предположение, что Зеленский просто хочет, чтобы "жирный поток" иностранной помощи Украине продолжался.

Также США отказались официально называть Россию агрессором.

Впоследствии Трамп таки признал, что агрессором является Россия.

Как пишут СМИ, после трех лет войны и изоляции со стороны Запада, приход Дональда Трампа к власти в США открыл перед российским лидером Владимиром Путиным мир новых "грандиозных" возможностей.

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