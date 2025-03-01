Америка - самый большой донор, акцентировал Алексей Гетьман.

Если после ссоры в Белом доме США остановят все текущие поставки военной помощи Украине, ситуация на линии фронта будет тяжелой. Такое мнение в Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

По его словам, то, что администрация президента США обсуждает такую возможность, - очень плохая новость.

"Нам будет трудно на линии фронта, потому что многое мы делаем, благодаря помощи США. Это наш самый большой донор, который нам помогал. Для нас очень важны разведданные, оружие, ракеты - многое. Обучение… Кто кого должен обучать, это вопрос отдельный", - отметил он.

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Гетьман добавил, что "даже трудно предсказать, чем это может закончиться":

"Поэтому надо ситуацию исправлять".

Говоря о самой перепалке в Овальном кабинете Гетьман отметил, что Трампу не удается остановить войну из-за нежелания российского диктатора Владимира Путина, и он ищет виновных.

"Это были оскорбления не непосредственно против Зеленского. Это были оскорбления против всего нашего народа. Президент представляет наш народ. Я понимаю, что можно относиться по-разному к президенту Зеленскому, но он представлял наш народ. Такие действия - оскорблять наш народ такими высказываниями - это просто недопустимо", - заявил ветеран.

Вместе с тем Гетьман считает, что сама ситуация объединила Украину с Европой "еще крепче":

"Странно получается, Путин своим нападением объединил наших граждан, Трамп своими похожими действиями объединил Европу. Де-юре, мы еще не члены Евросоюза, а де-факто мы уже давно там, и мы очень важная часть Европы".

Перепалка в Белом доме - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, вечером 28 февраля украинский президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом и его заместителем Джей Ди Вэнсом.

В ходе встречи стороны обсуждали, как положить конец войне в Украине. Изначально диалог велся в доброжелательном ключе, пока в него не вмешался Вэнс. Он обвинил украинского президента в неблагодарности и в желании продолжать воевать. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Президент Украины настаивал, что мирное соглашение должно сопровождаться реальными гарантиями безопасности, и напомнил, что Путин неоднократно нарушал договоренности.

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