Президент Украины Владимир Зеленский был разочарован после отказа Джо Байдена снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории РФ, пишет Politico.
Отмечается, что украинский лидер заговорил об этом в конце двусторонней дискуссии, на что Байден ответил, что обе стороны должны продолжать разговор.
В то же время анонимные источники издания отметили, что это не является конечным решением к вероятному снятию ограничений, однако до "да" еще было далеко. В издании подчеркнули, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак крайне разочаровались после этого разговора.
"Ощущение всегда одно и то же: ограничения в конце концов снимут, но сначала кто-то должен умереть. Кажется, что уничтожения детской больницы недостаточно", - отметил анонимный собеседник.
Однако Байден во время своей пресс-конференции поделился своим ответом Зеленскому, что он не наносил бы удары по России.
"Если бы он имел возможность ударить по Москве, ударить по Кремлю, имел бы это смысл? Нет", - пояснил президент США.
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Как писал УНИАН, ранее Владимир Зеленский отреагировал на слова своего коллеги Джо Байдена, когда тот назвал его "Путиным". По словам украинского лидера, о некоторых ошибках можно забыть.
"Это была ошибка. Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам - мы можем забыть некоторые ошибки", - сказал он.
В свою очередь колумнист Джош Рогин отметил, что Байден дал Украине все, кроме самого главного. Речь идет о разрешении бить американским оружием вглубь территории РФ.
"Если в следующем году администрация Трампа таки попытается давить на Украину к переговорам с Россией, рука Украины должна быть как можно сильнее. Только по этой причине команда Байдена теперь должна дать Киеву длинный поводок для действий. Снятие ограничений в отношении Украины также спасло бы жизнь - и имело бы политический смысл", - подчеркнул он.