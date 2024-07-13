В частности это связано с позицией Байдена относительно ударов американским оружием по территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский был разочарован после отказа Джо Байдена снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории РФ, пишет Politico.

Отмечается, что украинский лидер заговорил об этом в конце двусторонней дискуссии, на что Байден ответил, что обе стороны должны продолжать разговор.

В то же время анонимные источники издания отметили, что это не является конечным решением к вероятному снятию ограничений, однако до "да" еще было далеко. В издании подчеркнули, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак крайне разочаровались после этого разговора.

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"Ощущение всегда одно и то же: ограничения в конце концов снимут, но сначала кто-то должен умереть. Кажется, что уничтожения детской больницы недостаточно", - отметил анонимный собеседник.

Однако Байден во время своей пресс-конференции поделился своим ответом Зеленскому, что он не наносил бы удары по России.

"Если бы он имел возможность ударить по Москве, ударить по Кремлю, имел бы это смысл? Нет", - пояснил президент США.

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Как писал УНИАН, ранее Владимир Зеленский отреагировал на слова своего коллеги Джо Байдена, когда тот назвал его "Путиным". По словам украинского лидера, о некоторых ошибках можно забыть.

"Это была ошибка. Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам - мы можем забыть некоторые ошибки", - сказал он.

В свою очередь колумнист Джош Рогин отметил, что Байден дал Украине все, кроме самого главного. Речь идет о разрешении бить американским оружием вглубь территории РФ.

"Если в следующем году администрация Трампа таки попытается давить на Украину к переговорам с Россией, рука Украины должна быть как можно сильнее. Только по этой причине команда Байдена теперь должна дать Киеву длинный поводок для действий. Снятие ограничений в отношении Украины также спасло бы жизнь - и имело бы политический смысл", - подчеркнул он.

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