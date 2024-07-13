Отмечается, что такое разрешение может помочь и самому Байдену во время избирательной гонки.

Президент Украины Владимир Зеленский покинул саммит НАТО в Вашингтоне с кучей хороших новостей, однако Байден не предоставил Украине самого главного - разрешения бить вглубь территории РФ. Такое мнение высказал колумнист Джош Рогин в колонке для The Washington Post.

Он отметил, что таким осторожным отношением Байден дает Путину время, поскольку сейчас Кремль ожидает, что после выборов в США и прихода к власти Трампа, политика Вашингтона относительно войны в Украине изменится.

По мнению аналитика, подобное разрешение дало бы Украине преимущество над Россией и в свою очередь улучшило бы политические перспективы самого Байдена. Рогин отмечает, что администрация Байдена работает по знакомой схеме: Белый дом выступает против предоставления Украине определенного вооружения или средства, а после месяцев давления меняет свое мнение.

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"Каждый раз официальные лица США предупреждают о разжигании Третьей мировой войны - конечно, это обоснованное беспокойство - но до сих пор каждый раз угрозы Путина оказывались блефом", - пишет Рогин.

Колумнист также отметил аргументацию Байдена относительно такого решения - в частности относительно того, что условные удары Украины по Москве никак не повлияют на ход боевых действий. Однако, отмечает обозреватель, пример Байдена неуместен, ведь Украина не просит разрешения на удары по Москве. Зато Киев хочет получить возможность поражать российские аэродромы в радиусе 500 километров, чтобы защитить как гражданское население от ракетных ударов, так и военных от российских КАБов.

"Если в следующем году администрация Трампа таки попытается давить на Украину к переговорам с Россией, рука Украины должна быть как можно сильнее. Только по этой причине команда Байдена теперь должна дать Киеву длинный поводок для действий. Снятие ограничений в отношении Украины также спасло бы жизнь - и имело бы политический смысл. Байден любит говорить, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно". Реальность, как он, Зеленский и Путин знают, заключается в том, что у него может остаться только шесть месяцев, чтобы выполнить это обещание", - подытожил Рогин.

Разрешение на удары американским оружием по территории РФ

Накануне Байден объяснил, почему не позволяет ВСУ бить по России американским оружием. По его словам, он и руководители оборонных и безопасностных ведомств страны осуществляют ежедневную координацию действий по Украине и не видят необходимости ударов вглубь России американским дальнобойным оружием.

Разногласия относительно разрешения Украине на применение своего оружия есть и в Великобритании. По мнению британского политолога Тараса Кузьо, соответствующий вопрос решает правительство страны - Вооруженные силы Британии находятся под контролем политиков, а потому ключевое решение зависит от премьера, а не военных.

По мнению Defense News, частичное разрешение США на удары по территории РФ уже изменило войну. Однако, по словам экспертов, этого недостаточно для Украины.

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