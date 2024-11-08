Германия оказывает помощь нашей стране по нескольким "каналам", отметила пресс-секретарь правительства ФРГ.

Германия, несмотря на политический кризис, продолжит предоставлять помощь Украине.

Такое заявление сделала пресс-секретарь правительства Германии Кристиана Хоффманн во время пресс-конференции, пишет Le Monde. Спикер добавила, что власти ее страны оказывают помощь украинскому государству по нескольким "каналам".

По словам Хоффманн, помощь оказывается как в рамках "Большой семерки" (Германия, Британия, Италия, Япония, Канада, США, Франция) так и на национальном уровне.

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Спикер правительства Германии дала такое обещание насчет помощи Украине:

"Важно сказать, что помощь Украине - военная поддержка, финансовая поддержка - гарантирована...".

Важные новости Германии - что уже сообщалось

В Германии возник политический кризис после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Эта политсила покинула правительство, а без свободных демократов в коалиции нет большинства в Бундестаге (парламент).

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что правящая коалиция распалась. Позже президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов распустить Бундестаг и объявить новые парламентские выборы.

Стоит отметить, что власти Германии за время полномасштабной войны Украины против РФ предоставили украинцам много пакетов помощи, в частности, передали нашей стране средства противовоздушной обороны и танки Leopard.

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