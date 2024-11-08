Германия, несмотря на политический кризис, продолжит предоставлять помощь Украине.
Такое заявление сделала пресс-секретарь правительства Германии Кристиана Хоффманн во время пресс-конференции, пишет Le Monde. Спикер добавила, что власти ее страны оказывают помощь украинскому государству по нескольким "каналам".
По словам Хоффманн, помощь оказывается как в рамках "Большой семерки" (Германия, Британия, Италия, Япония, Канада, США, Франция) так и на национальном уровне.
Спикер правительства Германии дала такое обещание насчет помощи Украине:
"Важно сказать, что помощь Украине - военная поддержка, финансовая поддержка - гарантирована...".
Важные новости Германии - что уже сообщалось
В Германии возник политический кризис после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Эта политсила покинула правительство, а без свободных демократов в коалиции нет большинства в Бундестаге (парламент).
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что правящая коалиция распалась. Позже президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов распустить Бундестаг и объявить новые парламентские выборы.
Стоит отметить, что власти Германии за время полномасштабной войны Украины против РФ предоставили украинцам много пакетов помощи, в частности, передали нашей стране средства противовоздушной обороны и танки Leopard.