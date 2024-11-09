Евросоюз не будет принимать никаких решений по Украине без ведома Киева.
Об этом заявил концлер Германии Олаф Шольц. "Есть принцип, с которым соглашаются почти все - ничего об Украине без Украины. Так должно быть и в дальнейшем. Ни о чем нельзя договориться через голову Украины", - отметил канцлер.
Он отметил, что большинство участников неформального Европейского совета готовы гарантировать Украине поддержку в условиях войны, даже если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит прекратить или урезать помощь.
"Не буду скрывать, что есть разные позиции. Взгляды премьер-министра Венгрии по этому поводу, не совпадают с моими, или с теми, которые представляют другие страны ЕС, которые очень преданно говорят: это высокий приоритет - гарантировать Украине необходимую поддержку", - подчеркнул он.
При этом Канцлер считает необходимым, чтобы Евросоюз показал готовность делать еще больше, чем раньше, и создать для этого условия.
Война в Украине: помощь ЕС
Министр финансов Сергей Марченко и Региональный Директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали грантовое соглашение в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).