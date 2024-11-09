Шольц заявил, что Евросоюзу нужно делать для Украины еще больше, чем раньше.

Евросоюз не будет принимать никаких решений по Украине без ведома Киева.

Об этом заявил концлер Германии Олаф Шольц. "Есть принцип, с которым соглашаются почти все - ничего об Украине без Украины. Так должно быть и в дальнейшем. Ни о чем нельзя договориться через голову Украины", - отметил канцлер.

Он отметил, что большинство участников неформального Европейского совета готовы гарантировать Украине поддержку в условиях войны, даже если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит прекратить или урезать помощь.

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"Не буду скрывать, что есть разные позиции. Взгляды премьер-министра Венгрии по этому поводу, не совпадают с моими, или с теми, которые представляют другие страны ЕС, которые очень преданно говорят: это высокий приоритет - гарантировать Украине необходимую поддержку", - подчеркнул он.

При этом Канцлер считает необходимым, чтобы Евросоюз показал готовность делать еще больше, чем раньше, и создать для этого условия.

Война в Украине: помощь ЕС

Министр финансов Сергей Марченко и Региональный Директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали грантовое соглашение в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

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