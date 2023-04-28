В прошлом году компания Марии Воронцовой также выкупила клиники, в которых лечат наемников ЧВК "Вагнер".

В 2022 году, несмотря на санкции ЕС и США в связи с вторжением РФ в Украину, фирмы дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой получили рекордную прибыль - более 1,2 млрд рублей.

Как сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", изучивший их финансовую отчетность, до военного года такой прибыли их фирмы не получали.

Так, "Новая медицинская компания" Марии Воронцовой, которая специализируется на проектах ядерной медицины, в 2022 году заработала 855 млн рублей, тогда как еще в 2019 году компания была убыточной.

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Помимо рекордной прибыли, в прошлом году "Новая медицинская компания" Воронцовой выкупила клиники "СОГАЗ Медицина", в которых лечат наемников ЧВК "Вагнер". Также компания смогла погасить займ в 77 млн рублей. Кроме того, 7 млн рублей заработала "дочка" "Новой медицинской компании" - "Номеко управление", которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности.

Еще более 290 млн рублей заработали компании второй дочери Путина - Катерины Тихоновой. Самую крупную прибыль - 265 млн рублей - продемонстрировал Фонд "Национальное интеллектуальное развитие", который занимается исследованиями в сфере нефтедобычи, геологии, биотехнологий и химии, его партнерами являются Роснефть, Газпром и Ростех. Дочерние компании фонда в прошлом году также увеличили прибыль, до 26 млн рублей.

Как сообщал УНИАН, с началом вторжения РФ в Украину США и союзники ввели персональные санкции против дочерей Путина Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Путин готовит на свое место одну из дочерей - Екатерину Тихонову. Так, чтобы "раскрутить" ее и популяризировать в массах, Тихоновой планировали передать контроль над импортом подсанкционных товаров в Россию через третьи страны.

В прошлом году СМИ писали о неоправданных тратах Тихоновой миллионов рублей из российского бюджета для поездкок на свидания за границу.

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