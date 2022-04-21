Минобороны США не считает это угрозой.

В Пентагоне прокомментировали запуск Россией межконтинентальной баллистической ракеты Сармат.

Как отметили в сообщении американского оборонного ведомства, США не считают этот запуск угрозой для страны или союзников.

"Мы не считали это испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников. Департамент по - прежнему сосредоточен на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины", - отметили в Пентагоне.

В Пентагоне отметили, что такое тестирование является рутинным и не стало неожиданностью.

"Россия надлежащим образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений о том, что планирует испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне российское Минобороны сообщило, что на космодроме Плесецк оккупанты осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат.

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал испытания Сармата "подарком НАТО".

Эти испытания - это завершающий этап к вооружению. До этого Сармат испытывали пуском без боевой части и запуска маршевого двигателя, проверялось, как она поведет себя в момент старта.

В начале апреля военные США отменили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Там объяснили отмену испытательного пуска желанием снизить ядерную напряженность.

Вас также могут заинтересовать новости: