Избранный президент США планирует издать соответствующий указ уже в первый день на посту.

Избранный президент США Дональд Трамп обнародовал собственный план попытки спасти соцсеть TikTok после того, как приложение перестало работать в США в субботу вечером. Об этом сообщает Newsweek.

"Я прошу компании не позволять TikTok оставаться в темноте! В понедельник я издам исполнительный указ о продлении периода времени до вступления в силу закона о запрете, чтобы мы могли заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности. Приказ будет также подтверждать, что ни одна компания, которая помогла предотвратить отключение TikTok до моего указа, не будет нести ответственности", - сообщил будущий глава Белого дома.

Издание отмечает, что блокировка TikTok стала первым случаем, когда крупная платформа социальных медиа была запрещена в Соединенных Штатах. Законодатели и эксперты по безопасности уже давно выражают беспокойство относительно возможного сбора и манипулирования данными со стороны китайского правительства.

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"Подход новой администрации будет иметь значительные последствия для американо-китайских отношений, внутренней технической политики и миллионов американцев, которые полагаются на TikTok для получения прибыли и культурного самовыражения", - говорится в статье.

Указывается, что предложение Трампа предусматривает 50-процентную долю собственности правительства США в любой будущей сделке по реструктуризации программы.

"Без одобрения США не существует TikTok. С нашим одобрением он стоит сотни миллиардов долларов - возможно, триллионы", - говорит Трамп.

СМИ напоминает, что запрет соцсети, принятый Конгрессом в прошлом году при поддержке обеих партий, требовал от TikTok либо разорвать связи со своей материнской компанией ByteDance, которая связана с правительством Китая, либо прекратить работу. TikTok обжаловал эту меру в суде, ссылаясь на первую поправку, но Верховный суд в пятницу вынес единогласное решение, поддержав закон. Администрация Байдена отложила выполнение запрета на следующую команду Трампа.

"Мы не видим причин для того, чтобы TikTok или другие компании принимали меры в течение следующих нескольких дней до того, как администрация Трампа вступит в должность", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В воскресенье утром Трамп подтвердил, что его исполнительный указ будет решать вопрос ответственности таких компаний, как Apple и Google, которые соблюдали запрет, удалив TikTok из своих магазинов приложений. Руководство соцсети уже выступило с заявлением для своих пользователей:

"Нам повезло, что президент Трамп отметил, что он будет работать с нами над решением для восстановления TikTok, когда он вступит в должность".

Ожидается, что указ Трампа будет издан в понедельник, в день его инаугурации. Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу был приглашен на церемонию и уже ведет переговоры с новой администрацией. Между тем альтернативные социальные медиа-компании, такие как Meta и SnapChat готовы извлечь выгоду из отсутствия приложения, если решение не будет достигнуто в ближайшее время.

"Удастся ли плану Трампа сбалансировать проблемы национальной безопасности и продолжения работы платформы, еще неизвестно. Сейчас будущее TikTok в Соединенных Штатах висит на волоске", - резюмирует издание.

Запрет TikTok в США

Как сообщал УНИАН, накануне TikTok прекратил работу в США. Приложение стало недоступным на рынке США, и его больше нельзя загрузить через магазины приложений Apple и Google.

Тем временем американский миллиардер и владелец социальной сети Х Илон Маск раскритиковал запрет TikTok в США. По его словам, это решение: "противоречит свободе слова".

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