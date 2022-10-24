В МИД страны заявили, что важно оказывать Украине не только военную, но и финансовую помощь.

У России достаточно ресурсов, чтобы вести долгую войну против Украины, а поэтому Западу не стоит "расслабляться" в оказании помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на латвийском телевидении, пишет Delfi.

По словам главы МИД, важно оказывать Украине не только военную, но и финансовую помощь, чтобы страна могла восстановить разрушенную Россией гражданскую инфраструктуру и пережить зиму.

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"Россия надеется на усталость Запада, в том числе пытаясь негативно повлиять на общественное мнение", — объяснил министр.

Ринкевичс подчеркнул, что единство Запада в помощи Украине "достаточно сильное", но есть проблемы со скоростью выполнения принятых решений.

"Например, поставки оружия зачастую происходят медленнее, чем перемены на фронте", — отметил дипломат.

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Латвия с начала войны поддерживает Украину. Страна не только предоставляет вооружение, финансовую помощь, но и оказывает всяческую политическую поддержку на международной арене.

Так, в августе Латвия передала Украине вертолеты.

Она также остановила выдачу виз россиянам и признала РФ спонсором терроризма.

Помимо этого, Латвия подала ходатайство в Европейского суда по правам человека о разрешении участвовать в рассмотрении международного дела "Украина против России" как третья сторона.

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