В МИД страны призвали оккупантов немедленно прекратить войну в Украине.

Латвия приняла решение с 19 сентября ограничить въезд россиян с шенгенскими визами по соображениям безопасности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

По его словам, это связано с полномасштабной войной России против Украины. Он призвал оккупантов покинуть украинскую территорию.

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"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны", — написал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Согласно этому решению, произошло увеличение визового сбора для граждан РФ с 35 евро до 80 евро и увеличение сроков оформления виз. Также отныне им придется при оформлении визы предоставлять больше дополнительных документов, а многократные визы будут выдавать гораздо реже. При этом в приоритете будут гуманитарные визы, тогда как заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь.

В то же время страны Балтии и Польша приняли решение закрыть въезд российским туристам.

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