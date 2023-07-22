Зеленский отметил, что у оккупантов было время для подготовки к наступлению ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось ранее. По его словам, причина в том, что сама операция началась позже, чем предполагалось изначально.

"У нас были планы начать ее весной, но мы не начали, потому что у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, не было достаточно правильно обученных бригад – я имею в виду, правильно обученных этому оружию. Поскольку мы начали несколько поздно, можно сказать – и это правда, разделяемая всеми экспертами, – что это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны", - сказал украинский лидер на форуме безопасности Aspen Security Forum по видеосвязи.

Зеленский отметил, что у оккупантов было время для подготовки к наступлению ВСУ.

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"Безусловно, у них было немного больше времени, чем нужно; благодаря этому они построили все эти линии. И действительно, у них было много мин на наших полях. Поэтому более медленный темп наших контрнаступательных действий. Но наступление ВСУ продолжается и мы приближаемся к тому моменту, когда действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим через некоторые минные участки и разминируем эти участки", - заявил он.

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ВСУ в течение прошлых суток мощно отработали огнем позиции российских оккупантов. Генштаб отчитывается, в частности, об уничтоженных ЗРК россиян и станции РЭБ.

Украинские "птички" проекта "Армия дронов" только за прошлую ночь уничтожили два российских танка на сумму более 4,4 миллиона долларов.

Разведывательные данные США показывают, что у ВСУ есть все шансы добиться значительных успехов в летнем контрнаступлении. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.